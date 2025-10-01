Flotilla intercettata dalla marina israeliana | Abbordaggio iniziato Gli attivisti | La rotta non cambia andiamo avanti – La diretta

Alla fine è iniziato l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, entrata nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre nella «zona ad alto rischio», quella pattugliata dalla marina israeliana nell’ambito del blocco navale in vigore dal 2009 al largo della costa di Gaza. La prima nave a ricevere i militari israeliani è la nave Alma, al momento isolata dal resto della flotta. C’è preoccupazione per quanto potrebbe accadere: tanto i governi quanto gli attivisti danno per scontato che le imbarcazioni coi carichi di aiuti per la popolazione palestinese saranno fermate, così come il personale a bordo. 🔗 Leggi su Open.online