Flotilla intercettata dalla marina israeliana | Abbordaggio iniziato Gli attivisti | La rotta non cambia andiamo avanti – La diretta
Alla fine è iniziato l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, entrata nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre nella «zona ad alto rischio», quella pattugliata dalla marina israeliana nell’ambito del blocco navale in vigore dal 2009 al largo della costa di Gaza. La prima nave a ricevere i militari israeliani è la nave Alma, al momento isolata dal resto della flotta. C’è preoccupazione per quanto potrebbe accadere: tanto i governi quanto gli attivisti danno per scontato che le imbarcazioni coi carichi di aiuti per la popolazione palestinese saranno fermate, così come il personale a bordo. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - intercettata
#Cronaca Flotilla intercettata dagli israeliani. Crosetto “Andranno nel porto di Ashdod e li riporteremo a casa”. Napoli occupata la stazione - X Vai su X
è tempo di agire. Se la Flotilla con gli aiuti umanitari verrà intercettata, se il Governo Meloni non prenderà provvedimenti immediati per isolare Israele, dobbiamo essere noi a farlo. Come hanno annunciato i lavoratori del Calp USB di Genova, "non un chiodo p - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla intercettata dalla Marina israeliana. “Saranno portati ad Ashdod ed espulsi” - (askanews) – A circa 80 miglia nautiche dalla costa di Gaza, la Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalla Marina Militare israeliana. Da askanews.it
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: ordinato l’alt, abbordata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... fanpage.it scrive