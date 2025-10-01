"E' iniziato l'intercetto di alcune delle barche, in particolare con l'Alma, la connessione va a tratti. Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza per rompere il blocco marittimo, per aprire un corridoio umanitario permanente e chiedere la fine del genocidio". Lo fanno sapere gli attivisti dalla barca 'Aurora' della Global Sumud Flotilla. Il contatto con alcune navi della Flotilla sembra sia stato interrotto, mentre alcune stanno riscontrando interferenze nel segnale: è quanto riferiscono alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla alla Reuters. In questo momento, come può constatare anche l'agenzia Dire, ogni tentativo di mettersi in contatto con gli attivisti è in effetti vano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, iniziato l'abbordaggio. Gli attivisti: "Emergenza ma andiamo avanti"