Flotilla iniziato l' abbordaggio | Gli attivisti | Avanti | Tajani | Ho chiesto di evitare azioni violente gli italiani prima ad Ashdod e poi espulsi

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La marina israeliana aveva avvertito di essere pronta a prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 navi della che sono entrate nel raggio di intercettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla iniziato l abbordaggio gli attivisti avanti tajani ho chiesto di evitare azioni violente gli italiani prima ad ashdod e poi espulsi

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, iniziato l'abbordaggio | Gli attivisti: "Avanti" | Tajani: "Ho chiesto di evitare azioni violente, gli italiani prima ad Ashdod e poi espulsi"

In questa notizia si parla di: flotilla - iniziato

Israele annuncia: "Ok alla proposta di Trump" | Iniziato l'esodo da Gaza City verso il sud della Striscia | Global Sumud Flotilla: "Barca con a bordo anche Greta Thunberg colpita da un drone"

Attacco alla Flotilla, la testimonianza di Annalisa Corrado (Pd): “È iniziato tutto con una musica degli Abba”

Flotilla a 90 miglia da Gaza: dopo l'alt di Israele "è iniziato l'abbordaggio"

flotilla iniziato abbordaggio attivistiFlotilla, iniziato l'abbordaggio. Gli attivisti: "Emergenza ma andiamo avanti" - "E' iniziato l'intercetto di alcune delle barche, in particolare con l'Alma, la connessione va a tratti. Si legge su iltempo.it

flotilla iniziato abbordaggio attivistiFlotilla, Israele dà l'alt agli attivisti. Circondati da decine di barche, "già iniziato l'abbordaggio". Tensione alle stelle - "Sono a poche miglia dalla testa della Flotilla", riferisce il deputato Pd, Arturo Scotto, che si trova imbarcato su una delle ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Iniziato Abbordaggio Attivisti