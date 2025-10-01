Alle 20:25 ora locale, le 19:25 in Italia, la Global Sumud Flotilla ha ricevuto l’alt di Israele. La spedizione umanitaria verso Gaza, con l’obiettivo di rompere il blocco navale imposto da Israele e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione civile israeliane, è stata ufficialmente fermata. Solo qualche ora fa, il parlamentare del Pd, Arturo Scotto, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flotilla, iniziato l’abbordaggio dopo l’alt di Israele: la nave di Greta Thunberg risulta isolata