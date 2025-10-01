Flotilla iniziato l’abbordaggio dopo l’alt di Israele | arrestato l’equipaggio della nave di Greta Thunberg

La Marina israeliana ha dato l'ultimo avviso di stop alla Flotilla. Il Ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video in cui un tenente donna parla via radio agli attivisti, dicendo che si stanno "avvicinando a una zona bloccata". Gideon Saar ha sostenuto "l'unico scopo della flottilla Hamas-Sumud è la provocazione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, iniziato l’abbordaggio dopo l’alt di Israele: arrestato l’equipaggio della nave di Greta Thunberg

Israele annuncia: "Ok alla proposta di Trump" | Iniziato l'esodo da Gaza City verso il sud della Striscia | Global Sumud Flotilla: "Barca con a bordo anche Greta Thunberg colpita da un drone"

Attacco alla Flotilla, la testimonianza di Annalisa Corrado (Pd): “È iniziato tutto con una musica degli Abba”

Flotilla a 90 miglia da Gaza: dopo l'alt di Israele "è iniziato l'abbordaggio"

Flotilla, iniziato l'abbordaggio da parte delle navi militari. Tajani: «Italiani andranno in Israele e poi espulsi» - Decine di barche non identificate erano state avvistate dai militanti a bordo della missione umanitaria, giunta a meno di 75 miglia dalle coste di Gaza

Flotilla: "Navi militari israeliane hanno iniziato abbordaggio". Tajani: "Italiani saranno portati al porto di Ashdod e poi espulsi" - " Le navi militari dell'Iof hanno cominciato le procedure per intercettare le barche della Global Sumud Flotilla in acque internazionali.