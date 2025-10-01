Flotilla iniziato l' abbordaggio delle Idf | Arrestato l' equipaggio della nave Alma
La Global Sumud Flotilla è ormai nella "zona rossa" davanti a Gaza ed è stata circondata da una ventina di navi dell'Idf che hanno accerchiato gli attivisti e sono saliti a bordo della Alma. Nella notte la nave Alpino della Marina italiana ha annunciato che non oltrepasserà le 150 miglia nautiche, offrendo assistenza a eventuali trasferimenti. Intanto le imbarcazioni della Flotilla hanno comunicato di trovarsi a meno di 145 miglia dalla Striscia, decise a proseguire nonostante le minacce israeliane. La rotta della Flotilla (clicca sulla foto per vedere il movimento in tempo reale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - iniziato
Israele annuncia: "Ok alla proposta di Trump" | Iniziato l'esodo da Gaza City verso il sud della Striscia | Global Sumud Flotilla: "Barca con a bordo anche Greta Thunberg colpita da un drone"
Attacco alla Flotilla, la testimonianza di Annalisa Corrado (Pd): “È iniziato tutto con una musica degli Abba”
Flotilla a 90 miglia da Gaza: dopo l'alt di Israele "è iniziato l'abbordaggio"
La Flotilla, l'abbordaggio è iniziato - LIVE #ANSA - X Vai su X
"Da stasera abbiamo iniziato a presidiare in maniera permanente la facoltà di lettere e filosofia a Porta di Massa. Costruiamo insieme luoghi in cui seguire il viaggio della Flotilla, teniamo gli occhi puntati su Gaza, isoliamo Israele! A Roma è stata occupata la fa - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, iniziato l'abbordaggio. Gli attivisti: "Emergenza ma andiamo avanti" - "E' iniziato l'intercetto di alcune delle barche, in particolare con l'Alma, la connessione va a tratti. Si legge su iltempo.it
Flotilla, iniziato l'abbordaggio delle Idf: "Affiancati da navi israeliane, andiamo avanti" - La Global Sumud Flotilla si avvicina al blocco israeliano. Scrive msn.com