La Global Sumud Flotilla è ormai nella "zona rossa" davanti a Gaza ed è stata circondata da una ventina di navi dell'Idf che hanno accerchiato gli attivisti e sono saliti a bordo della Alma. Nella notte la nave Alpino della Marina italiana ha annunciato che non oltrepasserà le 150 miglia nautiche, offrendo assistenza a eventuali trasferimenti. Intanto le imbarcazioni della Flotilla hanno comunicato di trovarsi a meno di 145 miglia dalla Striscia, decise a proseguire nonostante le minacce israeliane. La rotta della Flotilla (clicca sulla foto per vedere il movimento in tempo reale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, iniziato l'abbordaggio delle Idf: "Arrestato l'equipaggio della nave Alma"