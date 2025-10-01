Flotilla | incrociati rimorchiatori israeliani
"Abbiamo incrociato pochi minuti fa due navi, quasi sicuramente israeliane: sembravano essere dei rimorchiatori. Poi si sono allontanate. La navigazione prosegue verso Gaza e al momento non vediamo blocchi all'orizzonte". A riferirlo è uno degli attivisti italiani a bordo della "Grande Blu", una.
Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che gli attivisti prevedono di raggiungere mercoledì. Quando si troveranno tra l
Flotilla nella zona a rischio, meno di 130 miglia da Gaza. 'Incrociati due rimorchiatori israeliani' - Attivista a bordo: 'Notte insonne, attività di disturbo per logorarci'.
La Sumud Flotilla è nella zona a rischio: "Meno di 145 miglia da Gaza". In diretta il punto stampa - Flotilla, equipaggio della Grande Blu: "Incrociati rimorchiatori israeliani, al momento nessun blocco all'orizzonte" "Abbiamo incrociato pochi minuti fa due navi, quasi sicuramente israeliane: sembrav ...