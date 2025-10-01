Flotilla in zona ad alto rischio l’ultimo appello di Israele | Fermate le provocazioni

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sorta di ultimo tentativo di far desistere gli attivisti, dopo quelli che da ieri e oggi continuano ad arrivare da tutti i governi i cui cittadini sono coinvolti. Oggi anche il premier spagnolo, Pedro Sanchez, così come il premier svedese, Ulf Kristeon, hanno invitato la spedizione a fermarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

flotilla in zona ad alto rischio l8217ultimo appello di israele fermate le provocazioni

© Ildifforme.it - Flotilla in zona ad alto rischio, l’ultimo appello di Israele: “Fermate le provocazioni”

In questa notizia si parla di: flotilla - zona

Flotilla domani nella zona a rischio. Crosetto: “Solo arresti? Firmerei”

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio, ci prepariamo a venire intercettati" | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l'attività di droni

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l'attività di droni

flotilla zona alto rischioLa Flotilla è nella zona ad alto rischio. L’appello degli attivisti: «Restiamo tutti vigili, gli equipaggi di mare e quelli di terra» - Nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre le navi degli attivisti hanno raggiunto le 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza, dove la Alpino della Marina militare italiana si è fermata. Secondo vita.it

flotilla zona alto rischioLa Global Sumud Flotilla sta per entrare nella “zona ad alto rischio” - Cioè nel tratto di mare in cui in passato missioni simili erano state bloccate da Israele: tutti gli sviluppi, man mano che arrivano ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Zona Alto Rischio