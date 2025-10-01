Flotilla in corso l' abbordaggio Gli attivisti | Le forze israeliane sulla nave Alma hanno fermato tutti i membri dell' equipaggio

Gli attivisti a bordo affiancati da navi israeliane, almeno 20 imbarcazioni: «Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza. Potremmo perdere la connessione a breve». In volo da Cipro anche caccia militari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: show di Netanyahu all’Onu: “Non ci fermiamo”, Trump: “In corso negoziati intensi per accordo”

Gaza, la marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla: abbordaggio in corso

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma

flotilla corso abbordaggio attivistiFlotilla, Israele dà l'alt agli attivisti. Circondati da decine di barche, "già iniziato l'abbordaggio". Tensione alle stelle - "Sono a poche miglia dalla testa della Flotilla", riferisce il deputato Pd, Arturo Scotto, che si trova imbarcato su una delle ... Da affaritaliani.it

flotilla corso abbordaggio attivistiFlotilla, iniziato l'abbordaggio. Gli attivisti: "Emergenza ma andiamo avanti" - "E' iniziato l'intercetto di alcune delle barche, in particolare con l'Alma, la connessione va a tratti. Lo riporta iltempo.it

