Flotilla in corso l' abbordaggio Gli attivisti | Le forze israeliane sulla nave Alma hanno fermato tutti i membri dell' equipaggio
Gli attivisti a bordo affiancati da navi israeliane, almeno 20 imbarcazioni: «Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza. Potremmo perdere la connessione a breve». In volo da Cipro anche caccia militari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: flotilla - corso
Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: show di Netanyahu all’Onu: “Non ci fermiamo”, Trump: “In corso negoziati intensi per accordo”
Gaza, la marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla: abbordaggio in corso
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
Poco fa, insieme a un migliaio di studenti universitari, abbiamo mandato un messaggio di affetto e sostegno alla Flotilla e al nostro @CroattiMarco, diretti a Gaza per schierarsi pacificamente contro il genocidio in corso. Negli stessi minuti Giorgia Meloni, che fa - X Vai su X
Per la premier Meloni le barche della Flotilla rischiano di far saltare l’equilibrio del piano di pace in corso. Sono incredibili queste affermazioni da parte di un governo che è rimasto impassibile di fronte lo sterminio del popolo palestinese, che ora attacca la Flot - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Israele dà l'alt agli attivisti. Circondati da decine di barche, "già iniziato l'abbordaggio". Tensione alle stelle - "Sono a poche miglia dalla testa della Flotilla", riferisce il deputato Pd, Arturo Scotto, che si trova imbarcato su una delle ... Da affaritaliani.it
Flotilla, iniziato l'abbordaggio. Gli attivisti: "Emergenza ma andiamo avanti" - "E' iniziato l'intercetto di alcune delle barche, in particolare con l'Alma, la connessione va a tratti. Lo riporta iltempo.it