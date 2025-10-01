Flotilla in corso gli abbordaggi | israeliani sulle prime barche | Tajani | Italiani ad Ashdod e poi espulsi | Tel Aviv | Greta e i suoi amici sono sani e salvi | Hamas | atto di pirateria

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti denunciano: "Speronati da navi israeliane, passeggeri illesi". La marina di Tel Aviv aveva avvertito di essere pronta a prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 navi della che sono entrate nel raggio di intercettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: show di Netanyahu all’Onu: “Non ci fermiamo”, Trump: “In corso negoziati intensi per accordo”

Gaza, la marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla: abbordaggio in corso

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma

flotilla corso abbordaggi israelianiFlotilla, Israele dà l'alt agli attivisti. In corso l'abbordaggio, forze israeliane sulle navi. Fermati gli equipaggi - Nel corso della notte a Roma, alcuni studenti del liceo occupato Cavour e aderenti a Osa, hanno inscenato un blitz sul ponte Annibaldi a poca distanza dal Colosseo. Si legge su affaritaliani.it

flotilla corso abbordaggi israelianiFlotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma - Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stanno organizzando in tutta Italia cortei e mobilitazioni ... Segnala fanpage.it

