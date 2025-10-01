Flotilla in corso gli abbordaggi delle prime barche | Crosetto | Tutte circondate | Tajani | Italiani ad Ashdod e poi espulsi

La marina israeliana aveva avvertito di essere pronta a prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 navi della che sono entrate nel raggio di intercettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, in corso gli abbordaggi delle prime barche | Crosetto: "Tutte circondate" | Tajani: "Italiani ad Ashdod e poi espulsi"

MoVimento 5 Stelle Europa. Ieri, nel corso di un evento organizzato da Danilo Della Valle al Parlamento europeo, ci siamo collegati in diretta con Alessandro Mantovani, inviato del Fatto Quotidiano a bordo della Global Sumud Flotilla.

Flotilla, in corso gli abbordaggi | Crosetto: "Circondate tutte le barche" | Tajani: "Italiani ad Ashdod e poi espulsi" - Gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno fatto sapere che l'abbordaggio da parte della marina israeliana è iniziato: qui la diretta video dalla Flotilla. Si legge su msn.com

Sono partite le prime barche della Global Sumud Flotilla - Domenica sono partite da Genova e da Barcellona le prime barche della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di ... Lo riporta ilpost.it