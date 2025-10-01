Flotilla in corso gli abbordaggi delle prime barche | Attivisti | Speronati da navi israeliane passeggeri illesi | Tajani | Italiani ad Ashdod e poi espulsi | Tel Aviv | Greta e i suoi amici sono sani e salvi
La marina di Tel Aviv aveva avvertito di essere pronta a prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 navi della che sono entrate nel raggio di intercettazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: show di Netanyahu all’Onu: “Non ci fermiamo”, Trump: “In corso negoziati intensi per accordo”
Gaza, la marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla: abbordaggio in corso
Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
VIDEO Perugia, il corteo per la Global Sumud Flotilla canta Bella ciao lungo corso Vannucci
USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale. Attacco in corso in acque internazionali INDETTO SCIOPERO GENERALE PER IL 3 OTTOBRE MOBILITAZIONI IMMEDIATE A PARTIRE DA SUBITO Navi della marina militare israeliana arrivate sulla Flotilla
Flotilla, in corso gli abbordaggi delle prime barche | Crosetto: "Tutte circondate" | Tajani: "Italiani ad Ashdod e poi espulsi" - Gli attivisti della Global Sumud Flotilla rendono noto che l'abbordaggio da parte della marina israeliana è iniziato: qui la diretta video dalla Flotilla. Si legge su msn.com
Sono partite le prime barche della Global Sumud Flotilla - Domenica sono partite da Genova e da Barcellona le prime barche della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di ... Lo riporta ilpost.it