Flotilla in acque israeliane | scontro finale la diretta

Nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre, la Flotilla è entrata nella cosiddetta "zona rossa". La marina israeliana ha iniziato i preparativi per intercettare e assumere il controllo delle imbarcazioni ben prima del limite delle 150 miglia. Crescono le preoccupazioni per una possibile escalation durante l’operazione di sequestro delle navi. Qui di seguito la diretta di ciò che sta accadendo in mare. Ore 7.13 - Flotilla: "Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza, israeliani arrivati" "Siamo circa 130 miglia nautiche da Gaza, poco meno. Non arriveremo a Gaza ovviamente, siamo convinti che ci fermeranno prima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

