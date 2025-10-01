flotilla in 200 in piazza della vittoria e poi in corteo per difenderla

Empoli, 1 ottobre 2025 - "Stanno bloccando la Flotilla, scendiamo in piazza adesso". E' l'appuntamento lanciato in serata a Empoli. E le parole non sono cadute nel vuoto. I manifestanti, circa 200 persone, si sono dati appuntamento in piazza della Vittoria in segno di solidarietà nei confronti degli attivisti fermati in mare dall'esercito israeliano. L’appello è stato lanciato sui social dalla rete degli Arci dell’Empolese Valdelsa, dal Csa Intifada Empoli, ma anche da alcuni gruppi politici (Buongiorno Empoli in testa) e poi rilanciato da semplici cittadini. Un tam tam che ha permesso di costituire in tempi record un gruppo spontaneo che prima ha circondato la “Tenda della Pace” per poi riempire progressivamente la piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

