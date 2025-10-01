Flotilla il premier svedese a Greta Thunberg e gli altri attivisti | Tornate a casa

"Tornate a casa, non andate a Gaza". A dirlo è stato il premier svedese Ulf Kristeon rispondendo all'appello degli attivisti svedesi a bordo della Flotilla che invocavano la protezione del governo svedese. Già una settimana fa una nota del ministero degli Affari esteri aveva sconsigliato per. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: flotilla - premier

Il sindaco Giordani al premier Meloni: «Tuteliamo i volontari della Global Sumud Flotilla»

Flotilla, l’ira dell’opposizione: “L’incauta è la premier. Segue la linea di Israele”

Flotilla, Gaza è sempre più vicina: l’appello del premier Meloni

Meloni: "Le sofferenze dei palestinesi forse non sono la priorità della Flotilla. Ora è responsabile attendere il negoziato". La premier a margine del vertice Ue a Copenaghen. #ANSA - X Vai su X

Tg2. . Pieno sostegno del governo al piano statunitense su #Gaza. "Italia pronta a fare la sua parte", sottolinea #PalazzoChigi. "La Flotilla si fermi e accetti le alternative", ha scritto la premier #Meloni, "questo è il tempo della serietà e della responsabilità", dice - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla nella zona rossa, live: “La priorità resta evitare l’escalation”, l’appello di Tajani - I movimenti della Flotilla che è entrata nella zona rossa avvicinandosi a Gaza. Riporta newsmondo.it

Perché Greta Thunberg ha lasciato il direttivo di Flotilla e cosa farà ora - Greta Thunberg ha lasciato il direttivo della Flotilla, pur rimanendo nel comitato organizzativo della missione e a bordo di una barca più piccola diretta a Gaza. Si legge su ildigitale.it