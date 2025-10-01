Flotilla il messaggio di Greta Thunberg | Ci intercettano

“Mi chiamo Greta Thunberg, sono a bordo della nave Alma. Saremo intercettati da Israele. Fermate il genocidio, fermate l’occupazione, Palestina libera”. Greta Thunberg, a bordo della nave Alma nell’ambito della missione della Flotilla, diffonde un messaggio via social annunciando l’imminente abbordaggio da parte di navi di Israele. La Flotilla ha continuato a navigare anche oggi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, il messaggio di Greta Thunberg: “Ci intercettano”

In questa notizia si parla di: flotilla - messaggio

Poco fa, insieme a un migliaio di studenti universitari, abbiamo mandato un messaggio di affetto e sostegno alla Flotilla e al nostro @CroattiMarco, diretti a Gaza per schierarsi pacificamente contro il genocidio in corso. Negli stessi minuti Giorgia Meloni, che fa - X Vai su X

Flotilla: ecco il messaggio che sarà lanciato stanotte dalla nave "Alpino". La fregata della Marina italiana: "Non superiamo il limite di 150 miglia da Gaza". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, il messaggio di Greta Thunberg: "Ci intercettano" - Fermate il genocidio, fermate l'occupazione, Palestina libera".

Flotilla, il videomessaggio di Greta Thunberg prima dell'abbordaggio: “Israele non è immune dalle leggi internazionali” - L'attivista svedese Greta Thunberg, che si trova a bordo della nave Alma, ha lasciato un videomessaggio poco prima che l’imbarcazione fosse abbordata dalle forze di Israele e che i membri ... Riporta tg.la7.it