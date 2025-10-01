Flotilla il Comune pronto a scendere in piazza | Se bloccano la missione ci saremo
Bologna, 1 ottobre 2025 – Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono entrate nella “ fascia calda ”, perché si trovano "vicino alla linea delle 120 miglia nautiche al largo della costa di Gaza". E se la missione dovesse essere fermata con la forza dall’esercito israeliano, “ saremo promotori di grandi momenti radicali e pacifisti ”. Queste le parole dell’ assessore alla Scuola e alla Pace del Comune di Bologna, Daniele Ara, che raccoglie l’appello lanciato dalla portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia. “Accoglieremo questo invito – spiega Ara -. C’è bisogno di radicalità e, al tempo stesso, di non violenza per raccogliere il più ampio affronto possibile”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
