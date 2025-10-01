Flotilla i sindacati | Sciopero generale il 3 ottobre Salvini | Valuto la precettazione Pro Pal bloccano il traffico intorno a Roma Termini

Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì (per cui il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione). È massima. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione». Pro Pal bloccano il traffico intorno a Roma Termini

