Flotilla i sindacati | Sciopero generale il 3 ottobre Pro Pal occupano la stazione di Napoli Forze ordine cinturano Termini a Roma
Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati. È massima l'attenzione per le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: flotilla - sindacati
Global Sumud Flotilla, i sindacati: "Se la fermano, bloccheremo i porti di Livorno e Piombino"
Flotilla, i sindacati di base annunciano lo sciopero generale il 22 settembre
Flotilla, sciopero generale il 22 settembre. I sindacati di base: “Pronti a paralizzare il Paese”
Irrispettosa la Flotilla, che in un momento decisivo per la diplomazia internazionale sceglie la provocazione. Irresponsabili i sindacati di sinistra, che aizzano le piazze danneggiando gli italiani. - X Vai su X
La Flotilla è sotto minaccia concreta di essere violentemente attaccata ogni miglio solcato in direzione di Gaza e della popolazione sotto assedio. Non staremo fermi a guardare: spazi sociali, reti, associazioni e sindacati si sono già mobilitati per accompagnar - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Pro Pal occupano la stazione di Napoli. Forze ordine cinturano Termini a Roma - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato ... Da msn.com
Su Gaza sciopero generale venerdì 3 ottobre. La sfida dei due sindacati ai Garanti sulla mancanza di preavviso. Ecco cosa rischiano - Sia la Cgil che l’Usb avevano preannunciato lo stop di tutte le categorie in caso di attacco di Israele alla Flotilla, derogando dal rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni. ilsole24ore.com scrive