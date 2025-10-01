Flotilla Greta Thunberg fermata dalle forze israeliane | il video a bordo della Sumud

Il Ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un filmato della marina militare che prende il controllo di una delle navi della flottiglia Sumud, mostrando uno dei soldati accanto all’attivista Greta Thunberg.”I passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Greta e i suoi amici sono sani e salvi” si legge nel tweet pubblicato sull’account del ministero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Greta Thunberg fermata dalle forze israeliane: il video a bordo della Sumud

