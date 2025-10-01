Flotilla giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate da Israele

(Adnkronos) – Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, è tra le persone che sono state fermate da Israele nell'ambito dell'intercettazione delle barche della Global Sumud Flotilla. Lo fa sapere il direttore della testata Francesco Cancellato che dice: "Non sappiamo quando avremo sue notizie, probabilmente il suo telefono e il suo computer non sono più con lui. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

