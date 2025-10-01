Flotilla Gaza Italia | proteste e scontri in piazza
Flotilla Gaza Italia: da Rabat a Palermo, la protesta dilaga. Cortei, occupazioni e blocchi ferroviari stanno infiammando le città italiane in risposta al blocco navale imposto dalla marina militare israeliana alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza. Le proteste, scoppiate immediatamente dopo l’intervento in mare, si sono estese anche oltre i confini nazionali. Napoli: binari occupati e traffico ferroviario bloccato. Attivisti della rete Pro Pal e studenti del collettivo universitario hanno occupato i binari della stazione Centrale, bloccando il traffico ferroviario in arrivo e in partenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
