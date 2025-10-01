Flotilla Gaza Italia | proteste e scontri in piazza

Flotilla Gaza Italia: da Rabat a Palermo, la protesta dilaga. Cortei, occupazioni e blocchi ferroviari stanno infiammando le città italiane in risposta al blocco navale imposto dalla marina militare israeliana alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza. Le proteste, scoppiate immediatamente dopo l’intervento in mare, si sono estese anche oltre i confini nazionali. Napoli: binari occupati e traffico ferroviario bloccato. Attivisti della rete Pro Pal e studenti del collettivo universitario hanno occupato i binari della stazione Centrale, bloccando il traffico ferroviario in arrivo e in partenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

flotilla gaza italia protesteFlotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma - Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stanno organizzando in tutta Italia cortei e mobilitazioni ... Riporta fanpage.it

flotilla gaza italia protesteAbbordata la Flotilla: proteste a Milano, sul Pirellone la scritta: "Free Gaza" - "Sotto attacco" scrivono sui cartelloni decine di manifestanti in piazza della Scala, presidio anche all'Università Statale. Segnala rainews.it

