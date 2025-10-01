Prosegue la marcia di avvicinamento verso Gaza della Flotilla. Ma il premier Meloni ha fatto un nuovo annuncio all’imbarcazione La Flotilla non si ferma e prosegue il suo percorso di avvicinamento verso Gaza. Nella notte italiana l’imbarcazione ha raggiunto la cosiddetta zona ad alto rischio. Un ingresso che ha portato ad una reazione immediata da parte di Israele, che ha messo alcune imbarcazione in acqua con l’obiettivo di creare una sorta di blocco navale per evitare l’ingresso della flotta. Ma da parte degli attivisti non c’è alcuna intenzione di frenare il proprio percorso. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Flotilla, Gaza è sempre più vicina: l’appello del premier Meloni