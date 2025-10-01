Flotilla fermatevi | Sanchez come Meloni e la sinistra va in tilt

Il premier spagnolo Pedro Sanchez avrebbe “fortemente raccomandato” gli attivisti della spedizione umanitaria diretta a Gaza, la Flotilla, di fermarsi, come riportato dal sito Nicolaporro.it e confermato dal quotidiano El Paìs, Si tratta dello stesso appello che le istituzioni e il governo italiano stanno lanciando da giorni per evitare che la missione sfondi il blocco israeliano nelle acque antistanti la Striscia e che gli attivisti coinvolti corrano dei rischi troppo grandi. La raccomandazione di Sanchez potrebbe essere stata difficile da digerire a sinistra perché adesso il governo spagnolo sembra essere molto più vicino alla linea, definita dura, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

