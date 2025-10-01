Flotilla entra nella zona ad alto rischio ora è a 90 miglia da Gaza | Mai una missione così vicina Ma cresce il timore di abbordaggio
La Global Sumud Flotilla continua il suo avvicinamento alle coste della Striscia di Gaza, mentre sale la tensione in mare aperto per un possibile abbordaggio da parte della marina israeliana. Secondo quanto riferiscono gli attivisti a bordo, le imbarcazioni sono state oggetto di manovre intimidatorie e tentativi di isolamento nelle comunicazioni, ma restano determinate a portare a destinazione i carichi di cibo e medicinali destinati alla popolazione palestinese. Thiago Avila, uno dei partecipanti, ha parlato di “attacchi intimidatori” che avrebbero incluso elementi di guerra psicologica e cyber attacchi contro le navi Alma e Sirius. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Mentre Israele entra a Gaza per l’ultimo atto del genocidio, la Flotilla risponde: “Non ci fermiamo proprio ora”
Tra manovre militari e droni, la Flotilla entra nella zona calda
Mentre la Sumud Flotilla si avvicina al Medio Oriente e la USS Gerald Ford entra nel Mediterraneo, l’Europa fatica a coglierne l'importanza. Ventidue stati sovrani lo condividono. Popoli diversi, storie intrecciate, un mare crocevia vitale di politica, economia e c - X Vai su X
Come può essere usata la musica degli ABBA usata per attaccare le barche e creare panico? È quello che succede la notte sulla Global Sumud Flotilla. Forze esterne entrano nelle radio di bordo, bloccano le comunicazioni fra le barche, trasmettendo musica - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla entra nella zona ad alto rischio, arrivano le navi di Israele: cosa sta succedendo - Continuiamo a navigare verso Gaza, avvicinandoci al limite delle 120 miglia nautiche, vicino all’area in cui le precedenti flottiglie sono state i ... Scrive strettoweb.com
Flotilla, «Siamo entrati nella zona ad alto rischio, ci prepariamo a venire intercettati» - L'attività dei droni sulla flottiglia è in aumento. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it