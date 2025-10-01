Flotilla entra nella zona ad alto rischio ora è a 90 miglia da Gaza | Mai una missione così vicina Ma cresce il timore di abbordaggio

La Global Sumud Flotilla continua il suo avvicinamento alle coste della Striscia di Gaza, mentre sale la tensione in mare aperto per un possibile abbordaggio da parte della marina israeliana. Secondo quanto riferiscono gli attivisti a bordo, le imbarcazioni sono state oggetto di manovre intimidatorie e tentativi di isolamento nelle comunicazioni, ma restano determinate a portare a destinazione i carichi di cibo e medicinali destinati alla popolazione palestinese. Thiago Avila, uno dei partecipanti, ha parlato di “attacchi intimidatori” che avrebbero incluso elementi di guerra psicologica e cyber attacchi contro le navi Alma e Sirius. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

