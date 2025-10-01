Flotilla ennesimo attacco di Meloni | Irresponsabile insistere Forse sofferenze dei palestinesi non erano la priorità

“Insistere in questa fase è irresponsabile. Forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità ” della Global Sumud Flotilla. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Consiglio europeo informale a Copenaghen, insiste e torna ad attaccare la spedizione in rotta verso Gaza. “Penso che dopo gli appelli che sono stati fatti dal Presidente Mattarella e da altri leader europei, il rischio di una iniziativa che diceva di nascere per una questione umanitaria – e poi si è scoperto che era per forzare un blocco navale – assume dei contorni che sono incredibili”, insiste la premier che già nei giorni scorsi aveva utilizzato parole molto dure contro la Flotilla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

