Flotilla è iniziata l’ultima notte della missione Pro Pal Israele abborda le barche
Alle 20.25, ora locale, è arrivato l’«alt» da Israele alla Global Sumud Flotilla. Per lo Stato ebraico non ci sono dubbi: tentare di violare il blocco navale imposto a Gaza in tempo di guerra equivale a una violazione del diritto internazionale. Gli avvisi sono chiari: chi prosegue verrà fermato e le navi confiscate. Dal ponte, però, gli attivisti ribattono che i messaggi israeliani altro non sarebbero che «propaganda» e rilanciano l’obiettivo: «aprire un corridoio umanitario permanente» verso la Striscia. In questo scenario, circa venti imbarcazioni sono state segnalate nei pressi della Flotilla, ma non è chiara la loro provenienza né le intenzioni. 🔗 Leggi su Panorama.it
Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta
È iniziata la tappa finale della Global Flotilla. Dalle coste di Sicilia, Grecia, Tunisia sono salpate decine di barche per proseguire insieme verso Gaza.
Flotilla: “L’intercettazione israeliana è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – DIRETTA
ULTIM'ORA: "L'abbordaggio è iniziato". Lo fanno sapere gli attivisti della Flotilla secondo cui l'intercettazione è iniziata dalla barca Alma che risulta isolata' Dichiarato lo stato di emergenza a bordo dopo che le imbarcazioni avevano superato la distanza di 75 - X Vai su X
Il Media Point si sposta al presidio di piazza dei Cinquecento, Roma Una mobilitazione permanente, iniziata venerdì 26 settembre in cento piazze italiane, culminerà nella manifestazione nazionale di sabato 4 ottobre. MEDIA POINT - Global Sumud Flotilla S - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, cinque imbarcazioni costrette a rientrare per il maltempo. Idf: iniziata operazione a Gaza City - Il portavoce in lingua araba delle Forze di Difesa Israeliane, Avichay Adraee, ha esortato i residenti rimasti di Gaza City a spostarsi nella Striscia di Gaza meridionale in vista dell’espansione dei ... Secondo ilsole24ore.com