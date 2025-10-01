Flotilla è iniziata l’ultima notte della missione Pro Pal Israele abborda le barche

Alle 20.25, ora locale, è arrivato l’«alt» da Israele alla Global Sumud Flotilla. Per lo Stato ebraico non ci sono dubbi: tentare di violare il blocco navale imposto a Gaza in tempo di guerra equivale a una violazione del diritto internazionale. Gli avvisi sono chiari: chi prosegue verrà fermato e le navi confiscate. Dal ponte, però, gli attivisti ribattono che i messaggi israeliani altro non sarebbero che «propaganda» e rilanciano l’obiettivo: «aprire un corridoio umanitario permanente» verso la Striscia. In questo scenario, circa venti imbarcazioni sono state segnalate nei pressi della Flotilla, ma non è chiara la loro provenienza né le intenzioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

