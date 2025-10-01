Flotilla | È arrivato l’alt di Israele decine di barche verso di noi
Alle 20.25 (19.25 ora italiana) Israele ha ordinato l’alt alle barche della Global Sumud Flotilla, rendono noto gli attivisti della delegazione italiana. La missione umanitaria, partita per aprire un corridoio umanitario permanente Gaza, si trova ora a circa 70 miglia dalla costa della Striscia di Gaza, acque di cui Israele mantiene illegalmente il controllo. «Abbiamo appreso che tra poco verremo intercettati dalle Idf e la nostra missione sarà interrotta», ha dichiarato il deputato dem Arturo Scotto, imbarcato sulla Flotilla, in collegamento con la Federazione Pd di Termoli. Poco prima, Scotto aveva segnalato l’avvicinamento di «una dozzina di barche non identificate, a circa 5 miglia da noi», che si muovevano lentamente verso la Flotilla. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: flotilla - arrivato
Flotilla, è arrivato il limite della protezione della marina italiana: anche pugliesi a bordo Israele, prossima azione per bloccare gli attivisti
Flotilla a 90 miglia da Gaza: alle 19:25 è arrivato l'alt di Israele | "Massima allerta": avvistate 20 navi da guerra
Flotilla: arrivato l'alt di Israele
“È arrivato tramite Farnesina l’intimazione di eliminare dalle nostre derrate biscotti, miele e marmellate, perché eccessivamente calorici. Non saprei come altro definire questo atto se non disumano”, dice il deputato Pd #Scotto a bordo della #Flotilla. - X Vai su X
Un appello come quello che il Presidente della Repubblica ha lanciato invitando gli attivisti a bordo della Flotilla ad accettare la proposta di mediazione che arriva dal patriarcato di Gerusalemme, per quanto condivisibile da qualunque pulpito fosse arrivato, a - facebook.com Vai su Facebook