Alle 20.25 (19.25 ora italiana) Israele ha ordinato l’alt alle barche della Global Sumud Flotilla, rendono noto gli attivisti della delegazione italiana. La missione umanitaria, partita per aprire un corridoio umanitario permanente Gaza, si trova ora a circa 70 miglia dalla costa della Striscia di Gaza, acque di cui Israele mantiene illegalmente il controllo. «Abbiamo appreso che tra poco verremo intercettati dalle Idf e la nostra missione sarà interrotta», ha dichiarato il deputato dem Arturo Scotto, imbarcato sulla Flotilla, in collegamento con la Federazione Pd di Termoli. Poco prima, Scotto aveva segnalato l’avvicinamento di «una dozzina di barche non identificate, a circa 5 miglia da noi», che si muovevano lentamente verso la Flotilla. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Flotilla: «È arrivato l’alt di Israele, decine di barche verso di noi»