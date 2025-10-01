Flotilla dove verranno portati Scuderi e compagni italiani
"L'operazione durerà a lungo, almeno fino a mezzanotte o l'una". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Cinque minuti su Rai 1, commenta l'abbordaggio della Marina militare israeliana alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, intercettate a poche miglia da Gaza. Su alcune navi degli attivisti pro-Pal sarebbero già scattati degli arresti. "L'operazione è cominciata un'oretta fa e molto lentamente si procederà verso Ashdod, le navi andranno a 5-6 nodi l'ora perché ci sono molte persone", ha spiegato il ministro. Tajani ha sottolineato che "gli italiani andranno in Israele e poi saranno espulsi ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
