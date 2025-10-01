Flotilla Delia | non è solo Gaza si tratta di ritrovare senso civico
Roma, 1 ott. (askanews) - "Quello che sta accadendo nei confronti di Flotilla non ha solo a che far con Gaza o Palestina, ma col senso civico, con un senso della collettività, del rispetto della vita e delle leggi che noi dobbiamo recuperare". Così la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla in conferenza alla Camera dei Deputati. "Le persone, il popolo, escono di casa, alzano la testa, capiscono che insieme hanno potere, ed è quello che sta succedendo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Global Sumud Flotilla, la più grande spedizione umanitaria per Gaza: ne parlano Peter Gomez e Maria Elena Delia
Maria Elena Delia “Non è un caso che la Global Flotilla per Gaza parta dalla città del G8 2001”
Chi è Maria Elena Delia, referente italiana della Global Sumud Flotilla: « Salpiamo per Gaza, non ce la facevamo più a vedere sul telefono i bambini che muoiono di fame»
#1ottobre #guerra #Israele #flotillaglobalsumud Global Sumud Flotilla, la docente portavoce Maria Elena Delia: “In un mondo normale il Paese non sarebbe in mano a Meloni” - X Vai su X
ANSA.it. . MEDIO ORIENTE | Flotilla, la portavoce Delia: "Questa notte la fregata italiana ci lascerà". "La nave Alpino lancerà un alert a 120 miglia da Gaza, invitandoci a fermarci". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
La flotilla si avvicina alle acque di Gaza: "Siamo a 120 miglia dalla costa" - Nella notte alcune imbarcazioni non identificate si sarebbero avvicinate alle navi degli attivisti. Come scrive ilfoglio.it
Flotilla per Gaza, la portavoce Maria Elena Delia: «Attaccati con droni e bombe sonore, una violazione gravissima nella più totale illegalità» - La torinese racconta quanto accaduto nelle ultime ore: la barca Zefiro è stata colpita e danneggiata in acque internazionali a Sud di Creta, «abbiamo avvisato la Farnesina ma continuiamo a navigare pe ... Da msn.com