Flotilla Delia | non è solo Gaza si tratta di ritrovare senso civico

Quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ott. (askanews) - "Quello che sta accadendo nei confronti di Flotilla non ha solo a che far con Gaza o Palestina, ma col senso civico, con un senso della collettività, del rispetto della vita e delle leggi che noi dobbiamo recuperare". Così la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla in conferenza alla Camera dei Deputati. "Le persone, il popolo, escono di casa, alzano la testa, capiscono che insieme hanno potere, ed è quello che sta succedendo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

