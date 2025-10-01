Flotilla | danneggiati i sistemi di comunicazione da una nave israeliana

La Global Sumud Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza, l’arrivo previsto tra 3 giorni. Si tratta di una iniziativa umanitaria internazionale che ha lo scopo di portare aiuti a Gaza rompendo il blocco. Stando a quanto emerso nelle prime ore di oggi, alcune navi israeliane avrebbero raggiunto le imbarcazioni, danneggiando i sistemi di comunicazioni. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: flotilla - danneggiati

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | "Intercettati da nave israeliana, danneggiati i nostri sistemi di comunicazione"

