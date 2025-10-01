Flotilla | danneggiati i sistemi di comunicazione da una nave israeliana
La Global Sumud Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza, l’arrivo previsto tra 3 giorni. Si tratta di una iniziativa umanitaria internazionale che ha lo scopo di portare aiuti a Gaza rompendo il blocco. Stando a quanto emerso nelle prime ore di oggi, alcune navi israeliane avrebbero raggiunto le imbarcazioni, danneggiando i sistemi di comunicazioni. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Giulio Cavalli. . La Global Sumud Flotilla è a trecento miglia dalle acque palestinesi. Dopo quattromila chilometri di navigazione, la distanza residua misura la tensione politica che accompagna la missione. In mare ci sono barche già colpite da due attacchi di - facebook.com Vai su Facebook
