Flotilla Croatti M5s | Vicini a Gaza le forze israeliane si avvicinano

«Siamo prossimi alle coste di Gaza e l’allerta è massima perché la scorsa notte le forze israeliane si sono minacciosamente avvicinate alle nostre barche. Non conosciamo i loro propositi e se siano intenzionati ad arrestarci nelle prossime ore ma vogliamo ribadire con forza che stiamo agendo nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: flotilla - croatti

Destinazione Gaza, il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla. "Atto concreto e coraggioso"

Destinazione Gaza, c'è anche il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla

Drone contro barca della Flotilla. Croatti: "Ho paura, ma non rinuncio. Parteciperò alla missione a Gaza"

Flotilla, il senatore del M5S Marco Croatti: «Dalla Farnesina la lettera a noi a bordo e alle nostre famiglie: non ci garantisce protezione, è tutto nelle nostre mani» - X Vai su X

INTERVISTA AL SENATORE - Il senatore Marco Croatti dalla Global Sumud Flotilla: "Dal governo italiano molto poco appoggio: tra poche ore entreremo nelle acque palestinesi. Se ho paura? Mi aspetto un blocco navale, ma non arretreremo" - facebook.com Vai su Facebook

Croatti (M5S) dalla Flotilla “Vicini a Gaza, forze israeliane si sono avvicinate alle nostre barche” - “Siamo prossimi alle coste di Gaza e l’allerta è massima perché la scorsa notte le forze israeliane si sono minacciosamente avvicinate alle nostre ... Si legge su piacenzasera.it

Croatti (M5s): "Portiamo a Gaza alimenti energetici ritenuti illegali dal governo israeliano" - La testimonianza del parlamentare M5s Croatti a bordo della Flotilla. Lo riporta youmedia.fanpage.it