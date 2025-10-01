Flotilla Crepet avverte gli italiani | Fate attenzione

–  Le immagini delle piazze piene per sostenere la Flottilla diretta verso Gaza hanno riportato al centro del dibattito la voglia di partecipazione dei giovani. Paolo Crepet legge in quelle manifestazioni “uno squarcio di energia in un mondo che sta diventando sempre più piatto”. È un segnale che racconta di una generazione che non vuole restare spettatrice passiva. Ma lo psichiatra mette subito in guardia: la differenza tra impegno civile e rabbia cieca è sottile. “Se la risposta diventa violenta, allora è la stessa minestra rigirata”, osserva, ricordando come ogni gesto di protesta debba restare ancorato a valori democratici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

