Flotilla cosa succede ora gli italiani fermati da Israele | gli accordi tra Roma e Tel Aviv

Quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ottobre 2025 – Flotilla abbordata dalle forze israeliane: la marina ha abbordato la nave Alma, poi i militari sono saliti a bordo e hanno fermato membri dell'equipaggio. L'imbarcazione era stata una delle prime ad essere isolata e ad avere le comunicazioni schermate. E la stessa procedura potrebbe essere eseguita anche per le altre imbarcazioni della flottiglia umanitaria. E ora cosa succederà agli italiani bloccati dall’Idf? “Abbiamo dato mandato al nostro consolato di dare assistenza a tutti gli italiani che verranno portati probabilmente al porto di Ashfod e poi verranno espulsi, credo che ci sarà un volo che li riporterà in Italia ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

