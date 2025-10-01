Flotilla corteo a Milano | Governo e Mattarella non ci rappresentano
“Non solo non ci rappresenta questo governo infame, ma anche il nostro Presidente della Repubblica che ci dimostra quanto le istituzioni sono complici del genocidio”. Lo hanno detto g li attivisti pro Pal dal megafono, durante il corteo a Milano in solidarietà della Global Sumud Flotilla. “Le nostre istituzioni sono loro che hanno impedito alla Flotilla di rompere il blocco illegale. Non ci rappresentano. Mandiamogli questo messaggio non solo con le parole ma anche con i fatti: noi il 3 ottobre riblocchiamo di nuovo tutto”, hanno concluso i manifestanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
