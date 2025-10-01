Flotilla continua navigazione per Gaza

7.21 Continua la navigazione della Flotilla verso Gaza: sui social, gli attivisti comunicano di essere ormai a 145 miglia nautiche dalla costa, "nell'area in cui le precedenti flottiglie furono intercettate o attaccate, Proseguiamo, senza essere scoraggiati da minacce e tattiche intimidatorie israeliane". Durante la notte, imbarcazioni non identificate avrebbero avvicinato la Flotilla. La fregata militare italiana Alpino si è fermata al limite delle 150 miglia, dopo 2 avvisi e l'offerta ai componenti della Flotilla di salire a bordo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it