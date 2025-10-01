Flotilla Conte e M5s contro Meloni | Se non lo fa tradisce la Costituzione

Quello della Flotilla "è un blocco illegale e una violazione del diritto internazionale che arriva dopo che i nostri governi - al contrario di questi coraggiosi cittadini - si son girati dall'altra parte per due anni di fronte a un genocidio. Nessuno tocchi loro un capello": dalle fila delle opposizioni è Giuseppe Conte il primo a strumentalizzare politicamente quanto accaduto mercoledì sera al largo di Gaza, con le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate e abbordate dalla Marina militare israeliana, che ha così fermato senza ricorrere alla violenza la missione degli attivisti pro-Pal pensata per "forzare il blocco navale" del governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

