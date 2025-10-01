Flotilla Cgil | Sciopero generale il 3 ottobre Salvini valuta precettazione

(Adnkronos) – La Cgil annuncia lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre, ''in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza''. L'annuncio del sindacato arriva dopo le news relative all'abbordaggio da parte di militari di Israele, che hanno iniziato a bloccare le imbarcazioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com