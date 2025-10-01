Flotilla Cgil proclama sciopero generale venerdì | colpita la Costituzione
Roma, 1 ott. (askanews) -“L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: flotilla - cgil
Milanesi in partenza per Gaza, Cgil e Caritas raccolgono fondi e cibo per la Global Flotilla
Global Sumud Flotilla, Cgil dal digiuno agli aiuti: "Il 6 settembre in piazza per Gaza"
La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla
Flotilla, Cgil e Usb proclamano sciopero. Occupata la stazione di Napoli. A Roma raduno pro-Pal a Termini: traffico bloccato - X Vai su X
Cgil annuncia sciopero generale in caso di attacchi o blocchi alla Flotilla.No comment - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Cgil & Co. bloccano l’Italia: sciopero generale il 3 ottobre per Gaza e contro Meloni. Ecco cosa ci aspetta - Italia a rischio paralisi: Cgil e Usb pronti a scioperare senza preavviso per Gaza e contro Meloni. Si legge su tag24.it
Flotilla abbordata da Israele: CGIL annuncia lo sciopero generale nazionale - Meloni attacca: «Non siete una priorità per la Flotilla» ... Secondo cosenzachannel.it