Flotilla bloccata scatta la protesta a Roma | Termini circondata dalla polizia

Imolaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre dal largo di Gaza giungono notizie del blocco della Flotilla da parte delle autorità israeliane, in Italia scoppiano le prime proteste. A Roma diverse sigle si sono già mobilitate: da San Lorenzo e dall’Università La Sapienza è partito un corteo diretto alla stazione Termini, dove i movimenti hanno annunciato già per questa sera il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Flotilla bloccata, scatta la protesta a Roma: Termini circondata dalla polizia

