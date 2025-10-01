Flotilla bloccata scatta la protesta a Roma | Termini circondata dalla polizia
Mentre dal largo di Gaza giungono notizie del blocco della Flotilla da parte delle autorità israeliane, in Italia scoppiano le prime proteste. A Roma diverse sigle si sono già mobilitate: da San Lorenzo e dall’Università La Sapienza è partito un corteo diretto alla stazione Termini, dove i movimenti hanno annunciato già per questa sera il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»
Flotilla bloccata da Israele, scatta la protesta - TOSCANA: Cortei a Livorno, Siena, Pisa e Firenze, mentre Cgil e Usb annunciano lo sciopero generale per venerdì 3 Ottobre. Da toscanamedianews.it
Flotilla abbordata al largo di Israele, scatta la mobilitazione a Genova: presidio a Varco Albertazzi - Dopo le tensioni delle ultime ore, è successo: alle ore 20. Scrive telenord.it