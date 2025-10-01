Flotilla bloccata prima di Gaza | Abbordaggio con cannoni ad acqua telecamere a bordo offline Tajani | Italiani prima in Israele e poi espulsi

Le forze israeliane hanno dato avvio alle operazioni di abbordaggio contro la Flotilla diretta a Gaza. I militari sono saliti a bordo della nave Alma e hanno fermato alcuni membri dell'equipaggio. Secondo gli attivisti, l'imbarcazione era stata una delle prime a essere isolata e privata delle comunicazioni. Telecamere offline a bordo. "Ma noi andiamo avanti". Israele, dal canto proprio, ha comunicato.

Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla

Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata

Padova torna in piazza per Gaza, centinaia in corteo nonostante la pioggia. Bloccata la tangenziale: «Se toccano la Flotilla fermiamo tutto»

Flotilla bloccata a 70 miglia da Gaza: abbordaggi israeliani interrompono la missione umanitaria - Le forze speciali dello Shayetet 13 bloccano la missione umanitaria a poche miglia nautiche dalla Striscia di Gaza

Flotilla, abbordaggio delle forze israeliane: «Greta e i suoi amici stanno bene». - La Turchia ha evacuato dalle barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza 11 attivisti che avevano richiesto assistenza, tra cui 3 turchi.