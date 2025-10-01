Flotilla avanza sale la tensione Siamo a 75 miglia da Gaza tra poco Israele ci bloccherà le radio
“Siamo a 75 miglia” da Gaza. Arturo Scotto, deputato Pd, a bordo di una della navi della Global Sumud Flotilla risponde così interpellato al telefono. La tensione a bordo è al massimo e da un momento all’altro si teme un intervento dell’esercito israeliano. “Mai nessuno è arrivato così vicino”, aggiunge Scotto, spiegando che, per il momento, la “situazione è tranquilla”. “Penso sia probabile che ad un certo interromperanno le comunicazioni” sulle barche della Flottiglia, “compresa quella attraverso i satelliti di Starlink, tanto che abbiamo già dato il numero del nostro avvocato, sappiamo che avremo i servizi consolari a terra e potremmo non riuscire più a comunicare”, acconta, in collegamento con la Global Sumud Flottiglia, il parlamentare Pd Arturo Scotto, intervenuto nella trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
