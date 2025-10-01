Flotilla attivisti invadono i binari della stazione Centrale a Napoli

A poche ore dall’avvio dell’operazione della Marina israeliana per bloccare le navi della Global Sumud Flotilla, i manifestanti solidali con la missione sono scesi in piazza in tutta Italia. A Napoli gli attivisti hanno invaso la stazione Centrale e occupato i binari L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, attivisti invadono i binari della stazione Centrale a Napoli

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"

Secondo gli attivisti della Global Flotilla le imbarcazioni israeliane stanno utilizzando gli #idranti contro gli equipaggi di alcune imbarcazioni della #Flotilla. - X Vai su X

È quanto rischiano legalmente gli attivisti della Sumud Flotilla, nel caso in cui dovessero tentare di violare il blocco navale israeliano davanti al mare di Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Torino: manifestanti invadono i binari della stazione di Porta Susa - (LaPresse) Un gruppo di manifestanti ha invaso i binari della stazione di Porta Susa, a Torino, e ha bloccato un treno regionale. Riporta stream24.ilsole24ore.com

Manifestanti pro dal bloccano i binari a Porta Susa - I manifestanti: «Siamo solo all’inizio, bloccheremo tutto. Scrive msn.com