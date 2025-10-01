La Global Sumud Flotilla si trova a meno 145 miglia da Gaza: “Entriamo nella zona ad alto rischio “, fanno sapere gli attivisti sui social che hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione di un’intercettazione. Nella notte alcune imbarcazioni non identificate si sono avvicinate, alcune delle quali con le luci spente, poi lasciato l’area. “Mentre ci avviciniamo a Gaza, restiamo vigili mentre entriamo nell’area in cui le precedenti flottiglie furono intercettate eo attaccate. Tenete gli occhi puntati sulla missione. Tenete gli occhi puntati su Gaza. Proseguiamo la navigazione imperterriti dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie israeliane “, scrive su Telegram la Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, attivisti: “Entriamo nella zona ad alto rischio. L’esercito israeliano sta arrivando”