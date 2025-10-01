Roma, 1 ott. (LaPresse) – “Tre delle nostre imbarcazioni sono state intercettate: ‘Adara’, con bandiera spagnola, che prende il nome dalla città di Beit Lahya, ‘Alma’, con bandiera britannica, che prende il nome dalla città di Deir al-Balah, e ‘Sirious’, con bandiera britannica, che prende il nome dalla città di Asqala. Continuiamo la nostra missione. Le restanti imbarcazioni sono determinate a rompere l’assedio. Abbiamo la nostra formazione concordata tra tutti i membri della flotta. Continuiamo a ricevere aggiornamenti dalle altre imbarcazioni, ed è ora di scendere in piazza”. A dirlo in un video postato sui canali Instagram ufficiali della Global Sumud Flotilla e uno degli attivisti della spedizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla: attivisti, 3 barche fermate ma si continua, scendete in piazza