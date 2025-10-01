Flotilla | attivisti 3 barche fermate ma si continua scendete in piazza

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ott. (LaPresse) – “Tre delle nostre imbarcazioni sono state intercettate: ‘Adara’, con bandiera spagnola, che prende il nome dalla città di Beit Lahya, ‘Alma’, con bandiera britannica, che prende il nome dalla città di Deir al-Balah, e ‘Sirious’, con bandiera britannica, che prende il nome dalla città di Asqala. Continuiamo la nostra missione. Le restanti imbarcazioni sono determinate a rompere l’assedio. Abbiamo la nostra formazione concordata tra tutti i membri della flotta. Continuiamo a ricevere aggiornamenti dalle altre imbarcazioni, ed è ora di scendere in piazza”. A dirlo in un video postato sui canali Instagram ufficiali della Global Sumud Flotilla e uno degli attivisti della spedizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla attivisti 3 barche fermate ma si continua scendete in piazza

© Lapresse.it - Flotilla: attivisti, 3 barche fermate ma si continua, scendete in piazza

In questa notizia si parla di: flotilla - attivisti

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"

flotilla attivisti 3 barcheFlotilla, Israele dà l'alt agli attivisti. Circondati da decine di barche, "già iniziato l'abbordaggio". Tensione alle stelle - "Sono a poche miglia dalla testa della Flotilla", riferisce il deputato Pd, Arturo Scotto, che si trova imbarcato su una delle ... Da affaritaliani.it

flotilla attivisti 3 barcheFlotilla, iniziato l'abbordaggio. Gli attivisti: "Emergenza ma andiamo avanti" - "E' iniziato l'intercetto di alcune delle barche, in particolare con l'Alma, la connessione va a tratti. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Attivisti 3 Barche