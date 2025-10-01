Flotilla | arrivato l' alt di Israele

19.42 "Alle 20.25 (19.25 ora italiana) è arrivato l'alt di Israele alle barche della Flotilla". Lo fanno sapere gli attivisti della delegazione italiana. "Venti battelli si stanno avvicinando alle barche, cinque gommoni invece sono davanti alla Sirius", hanno comunicato poco prima dalla Flotilla. La Sirius è uno dei natanti in testa alla flotta. "Siamo seduti nel pozzetto della nostra barca, seguiamo le procedure di sicurezza e non reagiremo a nessuna ostilità o provocazione da parte israeliana" ha detto Lafram, presidente Ucoii. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

