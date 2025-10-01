Flotilla arrivata a 120 miglia da Gaza | nessun alt la Marina israeliana in allerta

"Siamo a 130-135 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele, ma siamo in allerta permanente". Questo è l'ultimo messaggio condiviso dal deputato del Pd Arturo Scotto, che si trova a bordo della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza per rompere il .

Global Sumud Flotilla, le notizie in diretta da Gaza: barche a circa 120 miglia dalla costa: "Avvicinati da imbarcazioni non identificate" - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale

Flotilla nella zona a rischio, 'meno di 130 miglia da Gaza' - Scuderi: 'Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione'.