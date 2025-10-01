Flotilla Appendino choc su La7 | Meloni si sciacqui la bocca prima di giudicare

" Giorgia Meloni si deve sciacquare la bocca prima di dare un giudizio morale su chi, con encomiabile coraggio, rischia la vita per fare quello che lei e altri colleghi europei non hanno avuto il coraggio di fare". La deputata Chiara Appendino, vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, intervenendo alla trasmissione Tagadà, ha attaccato il presidente del Consiglio sulla guerra in Medio Oriente. Secondo Appendino, i criminali non sono gli attivisti ma Netanyahu che massacra un popolo e i governi occidentali che sono stati fermi e zitti quando avevano il potere per intervenire". L'esponente pentastellata ha, poi, aggiunto: "Dopo due anni di massacro e di totale complicità del governo nei confronti del genocidio del popolo palestinese, è intollerabile che una Presidente del Consiglio addossi l'eventuale colpa di una pace non raggiunta agli attivisti che si adoperano per Gaza ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

