Flotilla alle 3 di notte la sirena dell’emergenza su Alma | Una nave è molto vicina a noi – Video
Poco dopo le 3 di notte un’imbarcazione militare si è avvicinata ad Alma, che guidava la Flotilla e le sue 45 barche dirette a Gaza. Nelle immagini si vede l’equipaggio che effettua i preparativi di emergenza. Alma era l’imbarcazione più colpita dalla pioggia di droni contro la Flotilla, il 24 settembre scorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Flotilla colpita nella notte: paura per Greta Thunberg e gli attivisti a bordo della Family boat
Flotilla, la barca di Greta colpita nella notte: la situazione
I danni riportati dalla “Family Boat” della Global Sumud Flotilla colpita nella notte in Tunisia – Video
Nella notte la Flotilla entra nelle 150 miglia da Gaza, il tratto di mare che Israele considera invalicabile. La nave militare italiana l’abbandona. Meloni copre l’aggressione dell’Idf e accusa gli attivisti di essere loro a boicottare una presunta pace. Le risponderan - facebook.com Vai su Facebook
Nella notte la Flotilla entra nelle 150 miglia da Gaza, tratto di mare che Israele considera invalicabile. La nave militare italiana l’abbandona. Meloni copre l’aggressione dell'Idf e accusa gli attivisti di essere loro a boicottare una presunta pace #1ottobre - X Vai su X
Flotilla, attacco di notte con i droni: colpite 11 navi. Arrivano in soccorso le fregate di Italia e Spagna - Quando la Global Sumud Flotilla navigava in acque internazionali non lontano da Creta. ilmessaggero.it scrive
VIDEO | Nella notte Global Flotilla sotto attacco 11 volte: “Droni, bombe sonore, gas urticanti”, anche su barche italiane - Prese di mira una decina di imbarcazioni, tra cui quelle con a bordo i nostri parlamentari, per fortuna non risultano feriti. Come scrive dire.it