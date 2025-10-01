Flotilla alle 3 di notte la sirena dell’emergenza su Alma | Una nave è molto vicina a noi – Video

Poco dopo le 3 di notte un’imbarcazione militare si è avvicinata ad Alma, che guidava la Flotilla e le sue 45 barche dirette a Gaza. Nelle immagini si vede l’equipaggio che effettua i preparativi di emergenza. Alma era l’imbarcazione più colpita dalla pioggia di droni contro la Flotilla, il 24 settembre scorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

