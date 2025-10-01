Flotilla | affiancati ma andiamo avanti

20.15 "Al momento 20 imbarcazioni stanno venendo verso di noi, alcune sono all'interno della Flotilla. Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza per rompere il blocco navale,aprire un corridoio umanitario". E' quanto dicono gli attivisti a bordo della spedizione. "Potremmo perdere la connessione a breve. L'invito a tutti è a sostenere la Global Sumud Flotilla, ma soprattutto il diritto all'esistenza del popolo palestinese.Siamo una flotta pacifica". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it